İran, İsrail İHA'sını Düşürdü

06.03.2026 03:03
İran, İsfahan'da İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

İran, İsfahan kentinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma sistemleri bu gece İsfahan semalarında, bir siyonist (İsrail) insansız hava aracını düşürmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da söz konusu İHA'nın İsfahan'daki bazı noktaları hedef almaya çalıştığını aktararak, bunun hava savunma sistemleri eliyle düşürülen ikinci İHA olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

