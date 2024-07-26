İran, İsrail'in demir yolu sabotajı iddialarını reddetti

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İran, Fransa'da olimpiyat oyunlarının açılış töreninden önce demir yolu ağına sabotajın arkasında Tahran'ın olduğuna dair İsrail'in ortaya attığı iddiayı reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Paris'teki sabotajla ilgili ülkesini suçlayan iddialarına yanıt verdi.

Söz konusu iddiayı reddeden Kenani, "Çocuk katili İsrail rejiminin bakanının, 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili olarak İran'a yönelik suçlamaları ve nefret söylemi çaresizliktir. Dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'deki soykırımdan başka yöne çekmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na onlarca sporcuyla katıldığını aktaran Kenani, "Son 10 ayda kadın, erkek ve çocuk on binlerce masum Filistinliyi öldürerek zulmün sınırlarına ulaşan rejimin ortaya attığı suçlamalar inanılır olmanın ötesinde absürttür." değerlendirmesinde bulundu.

Kenani, ayrıca dünyanın en büyük spor etkinliğine ev sahipliği yapan Fransa'ya başarılar diledi.

Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninden birkaç saat önce demir yolu ağının sabotaj eylemlerinin hedefi olduğu bildirilmiş, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da saldırıların arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.