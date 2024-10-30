İran, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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İran, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı

İran, Beyt Lahya'daki saldırıda 93 Filistinlinin öldüğünü belirterek İsrail'i kınadı.

30.10.2024 12:24
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TAHRAN, 30 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentindeki bir konuta düzenlediği saldırıyı "acımasız" diye niteleyerek kınadı.

Salı günü düzenlenen saldırıda aralarında 20 çocuğun da bulunduğu en az 93 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Bekayi, Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in "savunmasız Filistin halkına yönelik soykırım ve cinayetlerinin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarını ve hayati altyapıyı hedef almaya" devam etmesini eleştirerek, "işlenen suçlara" son verilip İsrailli liderlerin adalet önüne çıkarılması için kararlı uluslararası adımlar atılması çağrısı yaptı.

Bekayi, ABD ve diğer bazı Batılı ülkeleri İsrail'e askeri ve siyasi destek sağlamakla suçladı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Beyt Lahya'da beş katlı bir konut binasını yıktığını, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle bölge sakinlerinin ölü ve yaralıları enkazdan kendi imkanlarıyla çıkarmak zorunda kaldığını söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43.000'i aştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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