İran, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma çağrıda bulundu

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İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması için sunulan ateşkes kararlarını veto eden ABD'nin esaretinden kurtarmak için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki barbarca ve vahşi saldırılarının 167 gündür tüm dünyanın gözü önünde devam etmesine rağmen uluslararası toplumun adım atmamasını eleştirdi.

Kenani, Gazze'de yüzde 72'si kadın ve çocuk olmak üzere şu ana kadar 31 bin 988 Filistinliyi öldüren İsrail'in 4 gündür kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesinde bir binayı tamamen yok ettiğini belirtti.

"Tarihin dili, tüm bu açık ve pervasız vahşeti dünya toplumunun gözü önünde anlatmaya yetmez." ifadelerini kullanan Kenani, uluslararası topluma saldırıların durdurulması için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

ABD'nin BMGK'de ateşkes kararlarını veto etmesine işaret eden İranlı Sözcü, "Tüm bu vahşiliği ve barbarlığı destekleyenler veya sessiz kalanlar kendilerinden utanmalıdır. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini ABD'nin ve Siyonist rejimin esaretinden kurtarmak için acil bir çözüm üretmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçler, daha önce defalarca hedef aldıkları Şifa Hastanesine 18 Mart'ta insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Filistin basını, İsrail ordusunun bu sabah Şifa Hastanesinde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.