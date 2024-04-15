İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz - Son Dakika
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İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz

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İran'ın İsrail'e yönelik füzeli ve kamikaze İHA'lı saldırısı sonrası İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a yönelik misilleme saldırısı için hazırlıklarını tamamladı. Saldırının her an başlayabileceği tahmin edilirken İran'dan tehdit gecikmedi. Tahran yönetimi, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini duyurdu.

15.04.2024 23:19  Güncelleme: 23:21
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İran'ın İsrail'e yönelik 13 Nisan'daki füzeli ve kamikaze İHA'lı saldırısı sonrası İsrail ordusu misilleme hazırlıklarına başladı. İran'a yönelik saldırının her an başlayabileceği bildirilirken Tahran yönetiminde cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı. Toplantıda İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğu öne sürüldü. ABD medyası da saldırının her an olabileceğini duyururken İsrail Hava Kuvvetleri de hazırlıklarını tamamladı. İran'dan ise İsrail yönetimine tehdit gecikmedi.

İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz

"SANİYELER KARŞILIK VERİRİZ"

Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını ifade etti. İran'ın bu sayede meşru müdafaa çerçevesinde askeri ve savunma kapasitesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakıri, "Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor." dedi.

"İRAN'IN TEPKİSİ DAHA SERT, DAHA GÜÇLÜ VE DAHA HIZLI OLACAK"

İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakıri, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

İsrail\'in misilleme saldırısı öncesi İran\'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz - Son Dakika

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