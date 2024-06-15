İran, İsveç ile tutuklu takası gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran, İsveç ile tutuklu takası gerçekleştirdi

İran, 2019'da İsveç'te tutuklanan eski yargı yetkilisi Hamid Nuri'nin İsveç ile gerçekleştirilen tutuklu takası kapsamında serbest bırakıldığını duyurdu. İranlı ve İsveçli tutukluların Umman aracılığıyla ülkelerine döndüğü belirtildi.

15.06.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 2019'da İsveç'te tutuklanan ve "uluslararası hukuka karşı ciddi suç işlemek" suçlamasıyla 2022'de müebbet hapse mahkum edilen eski yargı yetkilisi Hamid Nuri'nin İsveç ile gerçekleştirilen tutuklu takası kapsamında serbest bırakıldığını duyurdu.

İran Yargı Erki'nin Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İsveç'te hukuka aykırı olarak tutulan Sayın Hamid Nuri'nin serbest olduğunu ve birkaç saat içinde ülkeye döneceğini sevgili İran halkına bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, İran ile İsveç arasındaki tutuklu takasına aracılık ettiğini duyurdu.

Açıklamada, İranlı ve İsveçli tutukluların bugün ülkelerine dönmek üzere Stockholm ve Tahran'dan Umman'ın başkenti Muskat'a nakledildiği aktarıldı.

Tutuklu takası kapsamında, İsveç, İranlı eski yargı yetkilisini serbest bırakırken karşılığında İran'da tutuklu bulunan 2 İsveç vatandaşının serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) çalışanı İsveçli Johan Floderus, 2022'de İran'da tutuklanmıştı. Floderus'un yanı sıra bir diğer tutuklu İran-İsveç çifte vatandaşı Said Azizi'nin de serbest bırakıldığı bildiriliyor. Azizi, martta "güvenlikle ilgili suçlamalar" nedeniyle İran yargısı tarafından 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

İranlı eski yargı yetkilisi 1988'deki toplu idamlarla ilgili İsveç'te yargılandı

İran'da 1988 yılındaki toplu idamlardan sorumlu tutulan Nuri, 2019'da "ailevi gerekçeler" nedeniyle gittiği İsveç'te tutuklanmış ve toplu idamlarda rolü olduğu gerekçesiyle mahkeme süreci başlamıştı.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 14 Temmuz 2022'deki duruşmada İranlı eski yargı yetkilisini "uluslararası hukuka karşı ciddi suç işlemek" ve "kasten cinayet" suçlamalarıyla müebbet hapse mahkum etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının "hukuka aykırı olduğunu ve siyasi nedenlerle alındığını" savunarak İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağırmıştı.

Nuri, karara itiraz ederek temyize başvurmuş ancak İsveç Yüksek Mahkemesi kararı onamıştı.

Kaynak: AA

Yargı, İsveç, İran, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İsveç ile tutuklu takası gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:43:31. #1.13#
SON DAKİKA: İran, İsveç ile tutuklu takası gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement