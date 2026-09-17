İran, İsveçli diplomattan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi

İran Dışişleri Bakanlığı, İsveç hükümetinin Stockholm Büyükelçiliğinde çalışan İranlı bir diplomatı sınır dışı etme kararını "haksız" şeklinde niteleyerek İsveç'in Tahran Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomattan da 48 saat içinde İran'ı terk etmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in İranlı bir diplomatı sınır dışı etme karına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsveç hükümetinin bu adımı "uluslararası hukuku ihlal eden haksız bir hareket" şeklinde nitelendirilerek, İsveç hükümetinin İran'ın ülkenin güvenlik işlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamasının da asılsız olduğu belirtildi.

İran'a yönelik iddialar ve suçlamaların reddedildiği açıklamada, İsveç hükümetinin İranlı diplomatı sınır dışı etme adımının "tamamen haksız" bir girişim olduğu ve bu kararın kınandığı ifade edildi.

Ayrıca, İsveç'in Tahran Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, "İsveç'in İran'a yönelik yıkıcı politikalarına özellikle İran hakkındaki söylemlerine ve İran karşıtı terörist unsurları ve grupları barındırmasına karşı" protesto notasının kendisine iletildiği kaydedildi.

İsveç'in Tahran Büyükelçisi ile görüşmede kendisine açıklanan "açık nedenlerden" dolayı İsveçli bir diplomatın 48 saat içinde İran'ı terk etmesi gerektiğinin bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, diplomatın ismi ya da mevkisine dair ise bilgi verilmedi.

İsveç, dün, İran'ın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli bir yetkilinin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.