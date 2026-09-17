İran, İsveçli diplomattan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İsveçli diplomattan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Stockholm Büyükelçiliğindeki İranlı diplomatı sınır dışı etme kararını haksız bularak İsveç'in Tahran Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomattan 48 saat içinde İran'ı terk etmesini istedi. Bakanlık, kararı kınayarak İsveç'in Tahran Büyükelçisine protesto notasını iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsveç hükümetinin Stockholm Büyükelçiliğinde çalışan İranlı bir diplomatı sınır dışı etme kararını "haksız" şeklinde niteleyerek İsveç'in Tahran Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomattan da 48 saat içinde İran'ı terk etmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in İranlı bir diplomatı sınır dışı etme karına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsveç hükümetinin bu adımı "uluslararası hukuku ihlal eden haksız bir hareket" şeklinde nitelendirilerek, İsveç hükümetinin İran'ın ülkenin güvenlik işlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamasının da asılsız olduğu belirtildi.

İran'a yönelik iddialar ve suçlamaların reddedildiği açıklamada, İsveç hükümetinin İranlı diplomatı sınır dışı etme adımının "tamamen haksız" bir girişim olduğu ve bu kararın kınandığı ifade edildi.

Ayrıca, İsveç'in Tahran Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, "İsveç'in İran'a yönelik yıkıcı politikalarına özellikle İran hakkındaki söylemlerine ve İran karşıtı terörist unsurları ve grupları barındırmasına karşı" protesto notasının kendisine iletildiği kaydedildi.

İsveç'in Tahran Büyükelçisi ile görüşmede kendisine açıklanan "açık nedenlerden" dolayı İsveçli bir diplomatın 48 saat içinde İran'ı terk etmesi gerektiğinin bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, diplomatın ismi ya da mevkisine dair ise bilgi verilmedi.

İsveç, dün, İran'ın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli bir yetkilinin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıDış PolitikaStockholmDiplomasiTahranGüncelİsveçİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:38
Mehmet Uçum’a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi
Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:43:02. #.0.3#
SON DAKİKA: İran, İsveçli diplomattan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement