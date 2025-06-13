İran, İsviçre Büyükelçisi'ni Çağırdı - Son Dakika
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İran, İsviçre Büyükelçisi'ni Çağırdı

İran, İsviçre Büyükelçisi\'ni Çağırdı
13.06.2025 18:13
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İsrail'in saldırıları nedeniyle, İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı.

İran, İsrail'in bugünkü saldırıları nedeniyle ABD'nin İran'daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılar tüm dünyayı sarstı. İsrailsaldırılarında başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarını hedef aldı.

TRUMP: HABERİMİZ VARDI

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump saldırıdan haberlerinin olduğunu açıkladı. Trump, "Saldırıdan önceden haberimiz vardı. İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN ABD HAMLESİ

Saldırılara en güçlü karşılığı vereceklerini söyleyen İran cephesinden ABD hamlesi geldi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, ABD'nin İran'daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçinin, İran'a yönelik bugün yapılan saldırıların protesto edilmesi için Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

"ABD AÇIK ŞEKİLDE UYARILDI"

İran Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, İsviçre Büyükelçisi'ne, İsrail'in saldırılarının "uluslararası hukuka aykırı ve bölgede istikrarsızlığı derinleştiren bir eylem" olduğu bildirildi. Tahran yönetimi, saldırıların dolaylı destekçisi olarak gördüğü ABD'yi açık şekilde uyardı.

Yetkililer ayrıca İran topraklarına yönelik saldırıların sadece ülkenin egemenliğini değil, aynı zamanda bölgesel barışı tehdit ettiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin ve nükleer bilim insanının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtilirken; saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi de hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında toplamda 78 kişi hayatını kaybederken 329 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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