İran Kızılayı: Saldırılarda 13 bin 785 Sivil Nokta Hedef Alındı

İran Kızılayı, ABD- İsrail'in saldırılarında 11 bin 293 konut, 2 bin 383 ticari birim, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 13 bin 785 sivil noktanın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hava saldırılarında 13 bin 785 sivil birim hasar gördü. Bunlardan 11 bin 293'ü konut, 2 bin 383'ü ticari birim ve 65 okul da dahil olmak üzere eğitim tesisleridir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda çok sayıda hastane ve Kızılay Teşkilatına bağlı merkezlerin de hedef alındığı ifade edildi.