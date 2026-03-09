İran Kızılayı, ABD- İsrail'in saldırılarında 11 bin 293 konut, 2 bin 383 ticari birim, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 13 bin 785 sivil noktanın hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Hava saldırılarında 13 bin 785 sivil birim hasar gördü. Bunlardan 11 bin 293'ü konut, 2 bin 383'ü ticari birim ve 65 okul da dahil olmak üzere eğitim tesisleridir." ifadeleri kullanıldı.
Saldırılarda çok sayıda hastane ve Kızılay Teşkilatına bağlı merkezlerin de hedef alındığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › İran Kızılayı: Saldırılarda 13 bin 785 Sivil Nokta Hedef Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.