İran komisyon başkanı Azizi, ABD ve İsrail'e yanıtın şiddetli olacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran komisyon başkanı Azizi, ABD ve İsrail'e yanıtın şiddetli olacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ordunun ABD ile İsrail'in yanlış hesap yapmasını eli tetikte beklediğini söyledi. Azizi, X'teki paylaşımında alacakları yanıtın daha şiddetli ve yıkıcı olacağını ifade etti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin olası bir askeri çatışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Ordumuz her zamankinden daha hazırlıklı şekilde ABD ile İsrail'in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor." açıklamasını yaptı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Azizi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin askeri çatışmalara hazır olduğunu belirtti.

Azizi, "Ordumuz her zamankinden daha hazırlıklı şekilde ABD ile İsrail'in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor. Emin olunuz ki alacakları yanıt her zamankinden daha şiddetli ve yıkıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüncelİsrailDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya 8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:30
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:47:27. #7.13#
SON DAKİKA: İran komisyon başkanı Azizi, ABD ve İsrail'e yanıtın şiddetli olacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei