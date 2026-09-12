İran, Körfez\'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarını Umman\'da topluyor

TAHRAN, 12 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Körfez'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarının pazartesi günü Umman'da bir araya geleceğini duyurdu. Bekayi, toplantıda İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotaların belirlenmesine yönelik devam eden görüşmeler de dahil olmak üzere bölgesel meselelerin ele alınacağını belirtti.

Bekayi cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada toplantıya İran, Irak ve Körfez'e kıyısı olan diğer ülkelerin katılacağını söyledi.

Toplantının düzenlenmesinin, bölge ülkeleri arasında güven ve işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı desteklemeye yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Bekayi, toplantının "bölge dışı aktörlerin yıkıcı ve bölücü müdahalesi olmadan" gerçekleşeceğini vurguladı.

Bekayi, toplantının bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve ortak bölgesel güvenliğe katkıda bulunmaya zemin hazırlamasını temenni ettiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını kaydeden Bekayi, ancak İran'a yönelik deniz ablukası ve ekonomik savaş da dahil olmak üzere ABD'nin "saldırgan eylemleri ve yasadışı müdahaleleri" devam ettiği sürece bunun garanti edilemeyeceğini belirtti.

Geçen ayın sonunda İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir ortak deniz koridoru kurulmasını da içeren aşamalı bir çerçeve önerisi hakkında görüşmelerde bulunduklarını duyurmuştu.