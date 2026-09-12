İran, Körfez'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarını Umman'da topluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Körfez'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarını Umman'da topluyor

İran, Körfez\'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarını Umman\'da topluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Körfez'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarının pazartesi günü Umman'da bir araya geleceğini duyurdu. Toplantıda Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotalar dahil bölgesel meseleler ele alınacak.

TAHRAN, 12 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Körfez'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarının pazartesi günü Umman'da bir araya geleceğini duyurdu. Bekayi, toplantıda İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotaların belirlenmesine yönelik devam eden görüşmeler de dahil olmak üzere bölgesel meselelerin ele alınacağını belirtti.

Bekayi cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada toplantıya İran, Irak ve Körfez'e kıyısı olan diğer ülkelerin katılacağını söyledi.

Toplantının düzenlenmesinin, bölge ülkeleri arasında güven ve işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı desteklemeye yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Bekayi, toplantının "bölge dışı aktörlerin yıkıcı ve bölücü müdahalesi olmadan" gerçekleşeceğini vurguladı.

Bekayi, toplantının bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve ortak bölgesel güvenliğe katkıda bulunmaya zemin hazırlamasını temenni ettiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını kaydeden Bekayi, ancak İran'a yönelik deniz ablukası ve ekonomik savaş da dahil olmak üzere ABD'nin "saldırgan eylemleri ve yasadışı müdahaleleri" devam ettiği sürece bunun garanti edilemeyeceğini belirtti.

Geçen ayın sonunda İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir ortak deniz koridoru kurulmasını da içeren aşamalı bir çerçeve önerisi hakkında görüşmelerde bulunduklarını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Körfez, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Körfez'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarını Umman'da topluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:42
Ve Oğuz Çetin’den istifadan vazgeçen İsmail Kartal’la ilgili ilk açıklama geldi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi
10:26
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
09:31
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:26:20. #.0.3#
SON DAKİKA: İran, Körfez'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarını Umman'da topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement