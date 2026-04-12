İran Kudüs Gücü Komutanı Kaani: "Direniş bugün, daha güçlü ve birlik içindedir"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı??????? İsmail Kaani, İsrail'in baskılarına rağmen direniş cephesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu öne sürdü.

Kaani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Direniş cephesinin yekpare ve birbiriyle uyum içinde olduğunu aktaran Kaani, "Siyonist rejim (İsrail), direnişe baskı ve masum halkı şehit ederek onların yenileceğini, zayıflayacağını ya da teslim olacağını sanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Direniş cephesinin maruz kaldığı baskı oranında güçlendiği kültürüne sahip olduğunu belirten Kaani, "Direniş bugün, her zamankinden daha güçlü ve daha birlik içindedir." değerlendirmesinde bulundu.