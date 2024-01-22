İran, Kuveyt ile İşbirliğine Hazır

TAHRAN, 22 Ocak (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Kuveyt ile çok yönlü işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Pazartesi günü yayımlanan açıklamaya göre Abdullahiyan, görevini tebrik etmek üzere Kuveyt'in yeni Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile Pazar akşamı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Kuveytli bakan "iyi" ikili ilişkilerden övgüyle bahsederken, ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirme ve güçlendirme konusundaki tutumunu detaylı olarak açıkladı.

Açıklamaya göre, Abdullahiyan Pazar günü Tahran'da Kuveyt-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Merzuk El-Hubeyni ile de bir araya gelerek bölgesel meseleleri ve ikili işbirliğini ele aldı.