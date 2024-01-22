 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran, Kuveyt ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika
Üye Girişi

İran, Kuveyt ile İşbirliğine Hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveyt'in yeni Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin Kuveyt ile çok yönlü işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Abdullahiyan ayrıca, Kuveyt-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Merzuk El-Hubeyni ile de bir araya gelerek bölgesel meseleleri ve ikili işbirliğini ele aldı.

İran, Kuveyt ile İşbirliğine Hazır
22.01.2024 - 15:54,
Abone Ol

TAHRAN, 22 Ocak (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Kuveyt ile çok yönlü işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Pazartesi günü yayımlanan açıklamaya göre Abdullahiyan, görevini tebrik etmek üzere Kuveyt'in yeni Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile Pazar akşamı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Kuveytli bakan "iyi" ikili ilişkilerden övgüyle bahsederken, ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirme ve güçlendirme konusundaki tutumunu detaylı olarak açıkladı.

Açıklamaya göre, Abdullahiyan Pazar günü Tahran'da Kuveyt-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Merzuk El-Hubeyni ile de bir araya gelerek bölgesel meseleleri ve ikili işbirliğini ele aldı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Hüseyin Emir, Kuveyt, İran, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Kuveyt ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 03:52:53. #1.13#
SON DAKİKA: İran, Kuveyt ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement