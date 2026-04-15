İran'la Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika
İran'la Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

15.04.2026 22:00
Beyaz Saray, İran'la geçici ateşkes uzatılması için müzakerelerin verimli sürdüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'la geçici ateşkesin uzatılması için yoğun müzakerelerin halen devam ettiğini ve görüşmelerin "verimli" geçtiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ve geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ateşkesin uzatılması için İran'a resmi talepte bulundukları yönündeki haberleri yalanlayarak, "Bugün, ateşkesin uzatılmasını resmi olarak talep ettiğimize dair bazı haberler gördüm. Bu doğru değil. Şu anda bu müzakerelere yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Görüşmeler verimli bir şekilde devam ediyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına değinen Leavitt, sürecin olumlu seyrettiğini kaydederek, "Bir anlaşma olasılığı konusunda iyimseriz. Başkan dün verdiği röportajda bundan bahsetti." şeklinde konuştu.

Leavitt, Pakistan'ın arabuluculuğunun devam ettiğini ve İslamabad'ın bugüne kadarki rolünden çok memnun olduklarını vurgulayarak, bundan sonra da Pakistan'ın bu arabuluculuk rolünün devam etmesini istediklerini kaydetti.

İran'la olası yeni görüşmelerin nerede olacağı sorusuna yanıt veren Leavitt, önceki görüşmeler gibi bu müzakerelerin de büyük olasılıkla İslamabad'da yapılacağını söyledi.

Çin, İran'a bu süreçte silah tedarik etmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Pekin'in bu süreçte Tahran'a silah tedarikinde bulunmadığını kaydederek, "Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), Trump'a bu çatışma süresince İran'a silah tedarik etmediklerini garanti etti." ifadesini kullandı.

Leavitt ayrıca, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının ne kadar süreceği hususunda bir zaman çizelgesi ortaya koymaktan kaçınarak, bu konudaki kararın tamamen Trump'a ait olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği güncel röportajda, "İran'la savaşın bitmeye çok yakın olduğunu" dile getirmiş ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Çin'in çok memnun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'la Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika

Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
SON DAKİKA: İran'la Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika
