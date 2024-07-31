İran Lideri Hamaney, Hamas Lideri Heniyye'ye Yapılan Suikastı Kınadı - Son Dakika
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İran Lideri Hamaney, Hamas Lideri Heniyye'ye Yapılan Suikastı Kınadı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik İran'da gerçekleşen suikastın sorumluluğunu üstlendiklerini ve intikam alacaklarını söyledi. Hamaney, Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, İran topraklarında öldürülen Hamas liderinin kanının intikamını almayı vazife olarak kabul ettiklerini belirtti.

31.07.2024 11:46
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Heniyye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

Hamaney, Hamas lideri Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Cesur lider" olarak adlandırdığı Heniyye'ye düzenlenen suikast nedeniyle taziye dileğinde bulunan Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Heniyye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum." dedi.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Heniyye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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