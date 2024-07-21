İran Lideri Hamaney, Reformist Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Hükümetine Destek Verilmesini İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Lideri Hamaney, Reformist Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Hükümetine Destek Verilmesini İstedi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'ten 28 Temmuz'da görevine başlamaya hazırlanan seçilmiş reformist Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini istedi. Hamaney, Meclis ve hükümetin tek ses olması gerektiğini vurgulayarak, Pezeşkiyan'ın kabinesine güvenoyu verilmesini acil bir görev olarak belirtti. Ayrıca, İran lideri Gazze'deki saldırıların durdurulması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

21.07.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'ten 28 Temmuz'da görevine başlamaya hazırlanan seçilmiş reformist Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini istedi.

Hamaney, Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve mevcut milletvekillerini kabul ettiği toplantıda konuştu.

Konuşmasında Meclis'in Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini isteyen Hamaney, "Benim güçlü tavsiyem, Meclis'in yeni hükümetle yapıcı etkileşim içinde olmasıdır. Cumhurbaşkanının ülkeye karşı görevlerini yerine getirmesine herkes yardımcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı'nın ve yeni hükümetin başarısı hepimizin başarısıdır." dedi.

Meclis ve hükümete "tek ses olun" çağrısı

Ulusal meselelerde tek ses olunması gerektiğini belirten Hamaney, "Önemli konularda ülkenin tek sesi duyulmalı. Hükümet, Meclis ve çeşitli yetkililer aynı sözü söylemelidir." ifadelerini kullandı.

Muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'e reformist Pezeşkiyan'ın oluşturacağı kabineye güvenoyu vermesini isteyen Hamaney, "Bu sizin acil görevinizdir. Elbette önerilen kabine ne kadar erken onaylanır ve hükümet çalışmaya başlarsa ülke için o kadar iyi olur ancak bu alanda hem size hem de sayın seçilmiş Cumhurbaşkanı'na büyük sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.

İran lideri Hamaney, eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "ihanet" diye eleştirdiği nükleer yasaya destek verdi

Hamaney, önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Meclis tarafından çıkarılan ve Ruhani'nin "nükleer anlaşmanın canlandırılmasını engellediğini" savunarak "ihanet" olarak nitelediği nükleer faaliyetlerin artırılmasını öngören yasaya övgüde bulundu. İran lideri, "Meclis'in siyasi ve uluslararası konulardaki varlığı çok önemlidir. Buna iyi bir örnek, stratejik eylem yasasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaptırımları kaldırmak bizim elimizde değil"

Yaptırımların kaldırılması meselesinin seçim sürecinin de en önemli meselesi olduğunu söyleyen Hamaney, şöyle konuştu:

"Özellikle seçim günlerinde oldukça popüler olan, seçim adaylarının, halkın ve onların destekçilerinin çeşitli açıklamalarında tekrarlanan bu yaptırımlar meselesinde, Meclis de gerçekten etkili olabilir. Yaptırımları onurlu yöntemlerle kaldırabiliriz ve yaptırımları etkisiz hale getirmek, yaptırımları kaldırmaktan daha üstündür. Ambargoyu kaldırmanın sizin elinizde olmadığını defalarca söyledim ancak ambargoyu etkisiz hale getirmek sizin elinizde. Bunun iyi yolları var. Biz de bu yollardan bazılarını izledik ve etkisini gördük. Bu konuda da Meclis rol oynayabilir."

"Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir"

Öte yandan İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini yetkililere ileten Hamaney, "Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir. Bu konuda sakin olmayın, sessiz kalmayın." dedi.

Kaynak: AA

Ayetullah Ali Hamaney, Mesud Pezeşkiyan, Hükümet, Kabine, Gazze, İran, Orta Doğu, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Lideri Hamaney, Reformist Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Hükümetine Destek Verilmesini İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 15:39:55. #1.12#
SON DAKİKA: İran Lideri Hamaney, Reformist Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Hükümetine Destek Verilmesini İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement