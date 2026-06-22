İran, Lübnan'daki Ateşkes Mekanizmasına Temsilci Gönderiyor - Son Dakika
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İran, Lübnan'daki Ateşkes Mekanizmasına Temsilci Gönderiyor

22.06.2026 10:47
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İran, Lübnan'daki ateşkesi izlemek için yeni mekanizmaya temsilci yollayacağını duyurdu.

İran'ın, ABD ile imzaladığı mutabakat zaptına ilişkin İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerde varılan uzlaşı üzerine Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın, İran Müzakere Heyeti'nin açıklamalarına dayanak servis ettiği habere göre, İran, Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci gönderecek.

İran'ın, Lübnan'ın güvenlik denklemine dahil olduğu, Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği ve aynı zamanda bu mekanizmada İsrail'in yer almayacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra haberde, Hürmüz Boğazı üzerindeki geçişleri güvenli hale getirecek bir mekanizma kurulması kararının da "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tescillendiği" değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca haberde, mutabakat zaptında "Lübnan dahil tüm cephelerde saldırıların durdurulması, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde uyguladığı ambargonun kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması" şartlarını içeren 13. Maddesinin uygulanması halinde nükleer meseleler, yaptırımlar ve denetim alanlarında olmak üzere üç ayrı çalışma grubunun görüşmelere başlayacağı paylaşıldı. İran'ın, 13. Madde uygulanmadığı takdirde müzakerelere devam etmeyeceği aktarıldı.

Son olarak haberde, İran ile Katar arasında, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı dile getirildi.

Öte yandan İran Dışileri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilen müzakere görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğini vurgulayarak, İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Lübnan'daki Ateşkes Mekanizmasına Temsilci Gönderiyor - Son Dakika

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