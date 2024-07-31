İran Meclis Başkanı: Hamas liderinin kanı yerde kalmayacak - Son Dakika
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İran Meclis Başkanı: Hamas liderinin kanı yerde kalmayacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kanının yerde kalmayacağını ifade etti. Heniyye, Tahran'da suikasta uğramıştı ve İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

31.07.2024 12:18
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "kanının yerde kalmayacağını" ifade etti.

Kalibaf, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, suikastta hayatını kaybeden Heniyye'ye Allah'tan rahmet diledi.

Heniyye'den övgüyle söz eden Kalibaf, "İran ve direniş cephesi şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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