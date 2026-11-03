İran Meclisi yetkilisi Hürmüz'de Katar gemilerine muafiyet tanındığını söyledi - Son Dakika
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İran Meclisi yetkilisi Hürmüz'de Katar gemilerine muafiyet tanındığını söyledi

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Hayat Mukaddem, Hürmüz Boğazı'nda Hindistan, Çin, Irak ve Katar gemilerinin kısıtlamalardan muaf tutulduğunu açıkladı. Mukaddem'e göre Hindistan ve Çin'den geçiş ücreti alınıyor, Katar'dan alınmıyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Hayat Mukaddem, Hürmüz Boğazı'nda Hindistan, Çin, Irak ve Katar'a ait gemilerin geçiş kısıtlamalarından muaf tutulduğunu söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansına (SNN) konuşan Hayat Mukaddem, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayat Mukaddem, "Şu anda Hindistan, Çin, Irak ve Katar'ı Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarından muaf tuttuk. Bu ülkelerin gemileri serbestçe geçiş yapıyor. Amerikalılar da bu gemilere müdahale etmiyor." dedi.

Katar'dan geçiş ücreti almadıklarını aktaran Hayat Mukaddem, söz konusu muafiyetlerin belirli gerekçelere dayandığını ve bu konuda karşılıklı çıkarlar doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

Hindistan'a ait gemilere geçiş kolaylığı sağlanmasının ülkeden ilaç ithalatını mümkün kılmayı, Çin'e yönelik muafiyetin ise Pekin'in siyasi desteğini almayı amaçladığını dile getiren Hayat Mukaddem, Hindistan ve Çin'den geçiş ücreti tahsil ettiklerini fakat Katar için bunu uygulamadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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