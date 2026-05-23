İran, NOTAM İddialarını Yalanladı

İran, yeni bir NOTAM yayımlandığına ilişkin haberleri yalanlayarak ülkenin hava sahası koşullarının normal seyrinde devam ettiğini ve uçuşların planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, sosyal medyada dolaşıma giren "İran tarafından yeni bir NOTAM yayımlandığı" yönündeki iddialar üzerine Sivil Havacılık Kurumu bir açıklama yaptı.

Açıklamada, NOTAM yayımlandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ülkenin hava sahası koşulları her zamanki gibi devam etmekte ve uçuşlar planlandığı gibi sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.