İran Nükleer Meselesi Diplomasiyle Çözülecek - Son Dakika
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İran Nükleer Meselesi Diplomasiyle Çözülecek

20.06.2025 21:35
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İran'ın nükleer sorununun askeri yolla çözülemeyeceğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İran'ın nükleer meselesinin askeri yolla çözülemeyeceğini vurguladı.

Cenevre'de İran ile Fransa, İngiltere ve Almanya (E3) dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi arasındaki toplantının ardından Avrupalı temsilciler ortak basın toplantısı düzenledi.

Barrot, Orta Doğu'da gerilimin azalması ve İran'ın nükleer programı dahil güvenlik sorunu teşkil eden sorunların çözümü için Cenevre'de bir araya geldiklerini söyledi.

"İran'ın nükleer meselesine kesin bir askeri çözüm olmadığına inandığımız için İran Dışişleri Bakanı ile bir görüşme başlatmak istedik. Askeri operasyonlar bu sorunu erteleyebilir ancak ortadan kaldıramaz." diyen Barrot, bu meselenin yalnızca müzakere yoluyla çözülebileceğini ifade etti.

Barrot, Cenevre'deki görüşmeyi kast ederek, "Bu diplomatik girişimin, müzakerelerin yolunu açması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

İran'ın nükleer programının "askeri amaçlı" olduğunu savunan Barrot, bunun İsrail dahil bölgedeki ülkelerin yanı sıra Avrupalı ülkeler için "varoluşsal tehdit" oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın "terör gruplarına", dronlar aracılığıyla Rusya'ya desteğinin ve Avrupalı vatandaşların keyfi olarak tutulmasının kendileri için sorun teşkil ettiğini dile getiren Barrot, "İran Dışişleri Bakanı, nükleer programı ve genel olarak tüm konularla ilgili konuşmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti." dedi.

Barrot, Tahran hükümetinden, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışma durumunun müzakere edilerek çözülmesi için ABD'yle de konuşmaya açık olmasını beklediklerini kaydetti.

"İran'ı da ABD ile görüşmelere devam etmeye çağırıyoruz"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, görüşmelerde İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda net bir tutum sergilediklerini söyledi.

İran'la görüşme ve müzakereleri sürdürme konusunda istekli olduklarını bildiren Lammy, "İran'ı da ABD ile görüşmelere devam etmeye çağırıyoruz. Bu tehlikeli bir an ve bu çatışmanın bölgesel bir tırmanışa yol açmaması son derece önemli. Bu sadece hepimiz için değil, aynı zamanda yaşam maliyeti konusunda endişe duyan vatandaşlarımız için de ciddi sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

"Görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldık"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bugün İran temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde bölgesel gerilimin kimseye fayda sağlamadığı konusunda hemfikir olduklarını belirterek, "Nükleer konuların yanı sıra daha geniş kapsamlı konuları da görüşmek ve görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldık." dedi.

"ABD'nin bu müzakerelere ve bir çözüme dahil olması çok önemli"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da yaptığı açıklamada, İran tarafıyla ciddi görüşmeler gerçekleştirdiklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Tüm bölgenin olağanüstü kritik bir durumda bulunduğunu ifade eden Wadephul, herkesin tansiyonun artmasını önlemek ve müzakerelerde ilerleme kaydetmek için ortak çaba sarf ettiğini söyledi.

Wadephul, "Bugünkü iyi sonuç, İran tarafının prensipte tüm önemli konuları konuşmaya devam etmeye hazır olduğu izlenimiyle odadan ayrılmamızdır. Biz Avrupalılar için buna dahil olmamız önemli ancak her şeyden önce ABD'nin bu müzakerelere ve bir çözüme dahil olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer programına büyük endişeyle baktıklarını aktaran Wadephul, Almanya için, özel olarak yükümlü oldukları İsrail devletinin güvenlik çıkarlarının korunmasının büyük önem taşıdığını ve bunu diğer görüşmelerde de önceleyeceklerini kaydetti.

-İran'dan saldırılar sona erdiğinde "diplomasiyi değerlendiririz" mesajı

Basına kısa bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise E3 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin İsrail'in ülkesine yönelik "çirkin" saldırılarını kınamamasından derin endişe duyduğunu belirtti.

"İran, saldırganlık sona erdiğinde ve saldırgan işlediği suçlardan dolayı hesap verdiğinde, diplomasiyi yeniden değerlendirmeye hazır." diyen Erakçi, bu bağlamda, "İran'ın savunma yeteneklerinin pazarlık konusu olmadığını çok açık bir şekilde belirttiğini" ifade etti.

Erakçi, "E3 ve AB ile görüşmelerin sürdürülmesini destekliyor ve yakın gelecekte yeniden bir araya gelmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Nükleer Meselesi Diplomasiyle Çözülecek - Son Dakika

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