İran Nükleer Müzakerelerde Kararlı

26.02.2026 21:45
İran, nükleer haklarını koruyacağını ve yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

İranlı yetkililer, ABD ile müzakerelerde ülkenin barışçıl nükleer enerjiyi kullanma hakkının geçerli olduğunu ve İran'ın nükleer programı kapsamında yakıt üretim kapasitesinin korunacağını belirtti.

İran devlet televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran'ın zenginleştirilmiş nükleer malzemelerinin yurt dışına transfer edilmesi konusunun tamamen reddedildiği ve böyle bir adımın atılmayacağı ifade edildi.

Tahran yönetimi, devam eden temaslarda yaptırımların kaldırılması konusunu özellikle gündeme getirdi. İran tarafı, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının müzakerelerde temel başlıklardan biri olduğunu kaydetti.

Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin bir veya iki saat daha sürebileceğini aktardı.

Kaynak: AA

