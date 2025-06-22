İran Nükleer Tesislerine Saldırı: 11 Yaralı

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, bugün nükleer tesislere yapılan saldırılarda herhangi bir radyasyona rastlanmadığını, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızılay Başkanı Kulivend ABD ve İsrail'in saldırdığı nükleer tesislerdeki duruma ilişkin devlet televizyonuna konuştu.

Kızılay ekiplerinin tam teşekküllü olarak çalışmaya devam ettiğini kaydeden Kulivend, saldırıların gerçekleştirildiği nükleer tesislerde herhangi bir radyasyona rastlanmadığını söyledi.

Kullivend söz konusu saldırılarda hayatını kaybeden olmadığını aktararak yaralanan 11 kişiden 7'sinin ise taburcu edildiği bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.