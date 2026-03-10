İran Ordusu, ABD-İsrail Radarlarını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Ordusu, ABD-İsrail Radarlarını Vurdu

10.03.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD-İsrail radarlarının imhasıyla İsrail hedeflerini daha kolay vurabileceğini açıkladı.

İran ordusu, ABD- İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmının imha edilmesinin ardından, İsrail'deki hedeflerin daha kolay vurulduğunu duyurdu.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Silahlı Kuvvetlerin insansız hava araçları (İHA) ve füze birliklerinin gerçekleştirdiği son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun düşman hedeflerine modern kontrol sistemleri ve ileri teknolojiye dayalı hassas saldırılar düzenlediğini belirten Ekreminiya, bu operasyonların düşman mevzilerinin etkili biçimde hedef alınmasını sağladığını söyledi.

Ekreminiya, "Düşmanın radar kapasitesinin önemli bir kısmı imha edildi. Bu durum, Hayfa'daki askeri üsleri vurmayı, eskisine kıyasla daha kolay hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Ordusu, ABD-İsrail Radarlarını Vurdu - Son Dakika

24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
16:28
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü
''Para var huzur var'' dedirten görüntü
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:09:30. #7.12#
SON DAKİKA: İran Ordusu, ABD-İsrail Radarlarını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.