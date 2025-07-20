İran Ordusu Hava Savunma Sistemlerini Yeniledi - Son Dakika
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İran Ordusu Hava Savunma Sistemlerini Yeniledi

20.07.2025 17:19
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İran ordusu, İsrail saldırılarında hasar gören hava savunma sistemlerini yenilediğini duyurdu.

İran ordusu, İsrail'in saldırılarında hasar gören hava savunma sistemlerinin yenilenerek belirlenen noktalara konuşlandırıldığını duyurdu.

İran ordusu Harekat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mahmud Musevi, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda hedef alınan radar ve hava savunma sistemlerinin yenilendiğini belirtti.

Musevi, "Siyonist düşman, İran'ın savunma kabiliyetlerini yok etmeye çalıştı ve bu savaşta bazı savunma sistemlerimiz hasar gördü ancak silah arkadaşlarımızın çabalarıyla hasarlı sistemler değiştirildi ve önceden belirlenmiş yerlere konuşlandırıldı." diye konuştu.

İranlı komutan, "Silahlı Kuvvetlerin kapasitesinin İsrail'in karşı koyabileceği kapasitenin çok ötesinde olduğunu" ifade ederek, "Rejimin destekçileri aylar önce bilgi toplayarak bu gaspçı rejime yardım ettiler. ABD'yi bu suçlara ortak olarak görüyoruz." dedi.

Öte yandan ilki 11 Temmuz'da olmak üzere son günlerde Rusya'ya ait en az 3 askeri kargo uçağı Tahran'a iniş yaptı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126'sı kadın ve 41'i çocuk olmak üzere 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma yapmak istediklerini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Ordusu Hava Savunma Sistemlerini Yeniledi - Son Dakika

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