İran ordusu Hürmüz Boğazı'nda batı ve doğuda ABD'ye ait 2 İHA düşürdüğünü bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait LUCAS, doğusunda ise MQ-9 tipi 2 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Açıklamaya göre LUCAS yerli sistemlerle, MQ-9 ise hava savunma sistemlerince vuruldu.
İran ordusu, Basra Körfezi üzerinde Hürmüz Boğazı'nın batısı ve doğusunda ABD'ye ait "LUCAS" ve "MQ-9" tipi 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
İran ordusunun Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı'nın batısında, Hava Savunma Kuvvetlerine ait yerli sistemler tarafından imha edildiği belirtildi.
Bir başka operasyonda ise ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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