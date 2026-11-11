İran Ordusu Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerin alev aldığını duyurdu - Son Dakika
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İran Ordusu Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerin alev aldığını duyurdu

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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu. Birimlerin durumu kontrol altına aldığı belirtilirken gemi sahiplerine İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon çağrısı yapıldı.

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki güvenli olmayan ve yasaklı bölgede bir petrol tankeri mayına çarptıktan sonra alev aldı." ifadelerine yer verildi.

Olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken Deniz Kuvvetleri birimlerinin olay yerine ulaştığı ve durumun kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Gemi sahiplerine çağrıda bulunulan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon" kurulması gerektiği ifade edildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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