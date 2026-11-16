İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerde yangın çıktığını öne sürdü - Son Dakika
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerde yangın çıktığını öne sürdü

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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda takip sistemlerini kapatarak onaylanmayan alternatif rotayı kullanan tankerin mayına çarptığını öne sürdü. İran'a göre tankerde yangın çıktı, UKMTO ise tankerin tanımlanamayan cisimle vurulduğunu ve mürettebatın iyi olduğunu duyurdu.

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda Tahran'ın onaylamadığı "alternatif" güzergahı kullanmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını öne sürdü.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir tankerin takip sistemlerini kapatarak "alternatif" rotadan geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı ifade edildi.

Açıklamada, mayına çarpan tankerde yangın çıktığı ve seyrine devam edemediği belirtildi.

Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ise Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan bir tankere saldırı düzenlendiğini ve tankerin tanımlanamayan bir cisimle vurulduğunu duyurdu.

UKMTO açıklamasında, isabet alan tankerin makine dairesinde yangın çıktığı ancak mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıDenizcilikOrta DoğuGüvenlikGüncelDünyaİranSon Dakika

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