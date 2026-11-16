İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerde yangın çıktığını öne sürdü

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda Tahran'ın onaylamadığı "alternatif" güzergahı kullanmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını öne sürdü.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir tankerin takip sistemlerini kapatarak "alternatif" rotadan geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı ifade edildi.

Açıklamada, mayına çarpan tankerde yangın çıktığı ve seyrine devam edemediği belirtildi.

Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ise Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan bir tankere saldırı düzenlendiğini ve tankerin tanımlanamayan bir cisimle vurulduğunu duyurdu.

UKMTO açıklamasında, isabet alan tankerin makine dairesinde yangın çıktığı ancak mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.