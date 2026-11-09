İran ordusu Hürmüz'de gün içinde üçüncü tankerin mayına çarparak alev aldığını açıkladı - Son Dakika
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İran ordusu Hürmüz'de gün içinde üçüncü tankerin mayına çarparak alev aldığını açıkladı

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İran ordusu Hürmüz\'de gün içinde üçüncü tankerin mayına çarparak alev aldığını açıkladı
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kimlik belirleme sistemlerini kapatarak 'yasak' bölgeden geçmeye çalışan petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını açıkladı. Tanker gün içinde aynı rotada mayına çarpan üçüncü gemi oldu; boğaz gemi trafiğine kapalı kalacak.

TAHRAN, 9 Kasım (Xinhua) -- İran donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "kural ihlali yapan" bir petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran ordusu pazar günü internet sitesinden yaptığı açıklamada, petrol tankerinin kimlik belirleme sistemlerini kapatarak boğazın doğusundaki "yasak" bölgeden geçmeye çalıştığını belirtti.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tüm tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar gemi trafiğine kapalı kalacağı uyarısı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda "yasak" rotayı kullanan bir petrol tankerinin mayına çarptıktan sonra alev aldığını bildirmişti.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te yer alan açıklamada, patlamanın gemide büyük bir yangına neden olduğu ve söz konusu geminin, gün içinde "yasak" rotada mayına çarpan üçüncü petrol tankeri olduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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