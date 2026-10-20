İran ordusu, Hürmüz'de yanan tankerin yasak bölgeden geçmeye çalıştığını öne sürdü - Son Dakika
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İran ordusu, Hürmüz'de yanan tankerin yasak bölgeden geçmeye çalıştığını öne sürdü

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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki yasak bölgede yanan tankerin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre tanker, uyarılara rağmen takip sistemlerini kapatıp yasak bölgeden geçmeye çalıştı; İran, 12 Temmuz'da boğazı kapatmış, izinsiz geçen gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda yanan bir petrol tankerinin tespit edildiğini, söz konusu geminin İran'ın belirlediği güzergah ve kuralları ihlal ettiğini öne sürdü.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunu izleyen gözetleme ekiplerinin "yasak bölgede" yanan bir petrol tankerini tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, tankerin daha önce yapılan uyarılara rağmen takip sistemlerini kapattığı ve Hürmüz Boğazı'nın güney koridorundaki yasak bölgeden geçmeye çalıştığı ifade edildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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