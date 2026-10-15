İran Ordusu Komutanı Hatemi, İsrail ve işbirliği yapan ülkelere altyapı uyarısı yaptı - Son Dakika
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İran Ordusu Komutanı Hatemi, İsrail ve işbirliği yapan ülkelere altyapı uyarısı yaptı

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İran Ordusu Komutanı Hatemi, İsrail ve işbirliği yapan ülkelerin altyapılarının, İran altyapısına saldırı halinde zarar göreceğini söyledi. Hatemi ayrıca Hürmüz Boğazı'nın İran gözetiminde olduğunu ve İran halkının haklarına saygı gösterilene kadar kapalı kalacağını belirtti.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkesinin her türlü savaşa hazır olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran güçlerinin gözetimi altında olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonuna göre Hatemi, Tahran'daki İmam Ali Subay Üniversitesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düşman gemilerinin Umman Denizi'ndeki deniz sahasına giremediğini ifade eden Hatemi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen İran güçlerinin gözetimi altında olduğunu dile getirdi.

Hatemi, "Silahlı Kuvvetler, her türlü savaşa hazır." diyerek İran'ın altyapısına saldırılması durumunda, İsrail ve bu ülkeyle işbirliği yapan ülkelerin altyapılarının zarar göreceğini kaydetti.

İran halkının haklarına saygı gösterilene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını savunan Hatemi, "düşmana ait çok sayıda askeri üssün zarar gördüğünü, düşmanın görme yetisinin zayıfladığını" öne sürdü.

Kaynak: AA
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