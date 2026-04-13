İran Pasteur Enstitüsü Saldırılarda Hasar Gördü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Pasteur Enstitüsü Saldırılarda Hasar Gördü

13.04.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırılarında Tahran'daki Pasteur Enstitüsü'nde ciddi hasar meydana geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hedef aldığı başkent Tahran'daki Pasteur Enstitüsü'nde ciddi hasar meydana geldi.

AA ekibi, ABD ve İsrail'in, dünyanın en eski üretim, araştırma, teknoloji ve sağlık hizmeti dağıtım merkezlerinden birisi olan ve başkent Tahran'da bulunan İran Pasteur Enstitüsü'ne yönelik saldırılar sonucu oluşan hasarı görüntüledi.

Tarihi 106 yıl öncesine uzanan Pasteur Enstitüsü'ndeki Hücre Bankası, Sıtma, Klinik Araştırmalar ile bazı mühendislik ve güvenlik birimleri saldırılarda ciddi şekilde hasar gördü.

Ayrıca enstitünün bazı bölümleri tamamen yıkılırken, birçok teknik ekipman kullanılamaz hale geldi veya yıkıntıların altında kaldı.

"Yapı içerisinde meydana gelen tahribat çok ciddi boyutta"

Pasteur Enstitüsü Müdürü İhsan Mustafevi, saldırılarda zarar gören ekipmanların tekrar temin edilebilmesi için ciddi finansal kaynaklar gerektiğini belirtti.

Mustafevi, "Enstitüye üç kez saldırı oldu. Yapı içerisinde meydana gelen tahribat çok ciddi boyutta. Saldırı sonrası bazı bölümler tamamen operasyonel faaliyetlerin dışında kaldı." diye konuştu.

Enstitünün küresel sağlık açısından önemli bir kurum olduğuna dikkati çeken Mustafevi, hem ulusal hem de uluslararası kaynaklarla birlikte enstitünün yeniden inşa sürecini başlatmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Tahran, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:20:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.