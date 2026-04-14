İran Petrol Gelirini Savaş Hasarına Harcıyor

14.04.2026 15:21
İran Petrol Bakanı, petrol gelirlerinin savaş hasarlarını onarımında kullanılacağını açıkladı.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkesinin petrol satışlarını sürdürdüğünü ve elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta, ülkede meydana gelen hasarların onarımı için kullanılacağını söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Petrol Bakanı Paknejad, ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkesinin petrol sektöründe çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İran'ın ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası'ndan ihracat operasyonlarının kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Paknejad, "İsfend (20 Ocak-20 Şubat) ve Ferverdin (20 Şubat-20 Mart) aylarındaki petrol satışları ülke için şu ana kadar olumlu ve cesaret verici oldu. Petrol endüstrisi çalışanları özverili bir şekilde sorumluluklarını yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Paknejad, geçen ay İran ham petrolünün satış fiyatının önemli ölçüde yükseldiğine işaret ederek, elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in petrol tesislerine saldırılarıyla meydana gelen hasarın onarımı için kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

