İran, Rusya'ya Ukrayna'ya balistik füze satışı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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İran, Rusya'ya Ukrayna'ya balistik füze satışı iddialarını yalanladı

İran, Rusya\'ya Ukrayna\'ya balistik füze satışı iddialarını yalanladı

İran, Rusya'ya Ukrayna'ya karşı balistik füze satışı yaptığı yönündeki haberleri reddederek çatışmayı körüklemekten kaçındığını belirtti. İran'ın uluslararası hukuka ve BM Antlaşması'na bağlılığından kaynaklandığı ifade edildi.

24.02.2024 10:22
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TAHRAN, 24 Şubat (Xinhua) -- İran Cuma günü Batı medyasında yer alan Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanması için balistik füze sattığı yönündeki haberleri yalanlayarak çatışmayı körüklemekten ahlaki olarak kaçınmak zorunda olduğunu söyledi.

İran'ın BM misyonu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Tahran'ın balistik füze satışı konusunda herhangi bir yasal kısıtlaması olmadığını ancak Rusya-Ukrayna çatışması sırasında silah ticaretinden kaçınmak zorunda hissettiğini söyledi.

Açıklamada "Bu, İran'ın uluslararası hukuka ve BM Antlaşması'na bağlılığından kaynaklanmaktadır" denildi.

Reuters Çarşamba günü altı kaynağa dayandırdığı haberinde İran'ın Rusya'ya çok sayıda karadan karaya güçlü balistik füze tedarik ettiğini bildirmişti.

Biden yönetimi Perşembe günü İran'ı, Rusya'ya balistik füze sağlaması halinde uluslararası toplumdan "hızlı ve sert" bir yanıt alacağı konusunda uyardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby sanal basın brifinginde Washington'un füzelerin İran'dan Rusya'ya geçtiğini teyit etmediğini söyledi.

"Biz kendi payımıza bu konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyacağız" diye ekleyen Kirby "İran'a karşı ek yaptırımlar uygulayacağız. Avrupa'daki ve diğer yerlerdeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla daha ileri müdahale seçeneklerini koordine edeceğiz" diye konuştu.

Ukrayna ve Batılı ülkeler İran'ı Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmak üzere Rusya'ya intihar drone'ları ihraç etmekle suçluyor. İran ise bu suçlamaları defalarca "temelsiz" diyerek reddetti ve savaş başlamadan aylar önce Rusya'ya sadece "sınırlı sayıda" insansız hava aracı verdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, Rusya'ya Ukrayna'ya balistik füze satışı iddialarını yalanladı - Son Dakika

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