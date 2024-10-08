İran, Saldırılara Sert Yanıt Verecek - Son Dakika
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İran, Saldırılara Sert Yanıt Verecek

İran, Saldırılara Sert Yanıt Verecek

İran, her türlü saldırıya güçlü bir yanıt vereceğini ve İsrail'in iradesini test etmemesi gerektiğini bildirdi.

08.10.2024 11:35
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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın her türlü saldırgan girişime yanıt vereceğini, İsrail'in Tahran'ın iradesini test etmemesi gerektiğini söyledi.

İran devlet medyasının aktardığı bilgilere göre; sabah saatlerinde bölgesel çatışmaları konu alan bir etkinlikte konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Siyonist rejime, İran'ın iradesini test etmemesini tavsiye ediyoruz. İran'a yönelik her türlü bir saldırgan bir girişime daha güçlü bir yanıt vereceğiz" dedi.

İran'ın yaklaşık 180 balistik füzeyle geçen hafta İsrail'i hedef alan misilleme saldırısına da değinen Erakçi, "Bu operasyon Siyonist rejime ağır bir yenilgi tecrübesi yaşattı" dedi.

Geçen hafta Şam ve Beyrut'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı,  "Suriye ve Lübnan ziyaretimin mesajı, İran'ın her zaman direnişi desteklediği, desteklemekte olduğu ve destekleyeceğidir" dedi.

Erakçi İsrail'in İran'ın balistik füze saldırısına yakında vereceği olası bir yanıtla ilgili tartılmalara ilişkin, "Karşılık vermekte ne tereddüt ederiz ne de acele ederiz. İran'ın altyapısına yönelik her türlü saldırı güçlü bir yanıtla karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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