İran: Şartlarımız yerine gelene kadar masaya oturmayız - Son Dakika
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İran: Şartlarımız yerine gelene kadar masaya oturmayız

İran: Şartlarımız yerine gelene kadar masaya oturmayız
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, İran'ın şartları karşılanmadığı sürece ABD ile müzakere masasına oturmayacağını açıkladı. Rızayi, Trump'ın mesajlarına yanıt vererek petrol ve boğazlarda dengelerin değiştiğini belirtti; iki ülke arasındaki görüşmelerin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

TAHRAN, 15 Eylül (Xinhua) -- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, İran'ın şartları karşılanmadığı sürece ABD ile müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.

Rızayi salı günü sabah saatlerinde sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gün önce sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Trump, Tahran'ın bir an önce ve büyük bir istekle anlaşmaya varmak istediğini öne sürerek, Washington'ın İran ile yeniden müzakereye açık olduğunu belirtmişti.

Rızayi, "ABD Başkanı'nın, 'müzakere yok' veya 'görüşmeye hazırız' gibi çelişkili mesajları kafanızı karıştırmasın. Petrol ve boğazlar konusunda dengeler değişti. Hasarı sınırlama çabaları yaklaşmakta olanı durduramaz. İran'ın şartları karşılanana kadar müzakere yok. Nokta!" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran, 18 Haziran'da Lübnan dahil bölgedeki tüm cephelerde savaşı sona erdirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Mutabakat zaptı kapsamında iki ülkenin, 17 Ağustos'ta sona eren 60 günlük süre içinde nihai anlaşmaya varmak üzere müzakere yürütmesi öngörülüyordu. Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerilimlerin ardından görüşmelerin geleceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Şartlarımız yerine gelene kadar masaya oturmayız - Son Dakika

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