İran, Savaş Nedeniyle Gaz Üretiminde Büyük Kayıp Yaşadı - Son Dakika
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İran, Savaş Nedeniyle Gaz Üretiminde Büyük Kayıp Yaşadı

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İran, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucunda günlük 230 milyon metreküp doğal gaz üretimini kaybetti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Muhacerani başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaş sırasında gaz üretim tesislerinin zarar gördüğünü belirten Muhacerani, şu ifadeleri??????? kullandı:

"Bildiğimiz gibi, dayatılan üçüncü savaş (40 gün süren son savaş) sırasında ülkenin gaz üretim kapasitesinin bir kısmı hasar görmüş ve saldırılar sonucunda bu üretim kapasitesinin yaklaşık 230 milyon metreküpü kaybedilmiştir."

Gaz üretimindeki düşüşün rafinerilere gönderilen ham madde ile enerji santrallerine sağlanan yakıt miktarını da azalttığını kaydeden Muhacerani, halka enerji tüketiminde tasarrufa gitmeleri çağrısında bulundu.

Muhacerani, kamuoyunda tartışmalara neden olan akaryakıt fiyatlarına ilişkin de açıklama yaparak, herhangi bir fiyat artışına gidilmediğini ve mevcut düzenlemelerin uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'nin son saldırılarının ardından Buşehr eyaletine yaptığı ziyarete de değinen Muhacerani, Buşehr Havalimanı'nın neredeyse tamamen hizmet dışı kaldığını ve saldırıda zarar gören sivil bir uçağın enkazını gördüğünü aktardı.

Savaşta hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştüğünü belirten Muhacerani, saldırılarda 350'den fazla devlet çalışanının yaşamını yitirdiğini söyledi ancak bu kayıpların hangi tarih aralığına ait olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Yol ve Şehircilik Bakanlığının ülkenin altyapısına ilişkin raporuna işaret eden Muhacerani, 12 köprü ve 2 tünelin savaş döneminde hasar gördüğünü kaydetti.

Muhacerani, çalışmalar neticesinde tünellerin yeniden trafiğe açıldığını, yıkılan köprüler için de alternatif güzergahlar oluşturulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, İsrail, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Savaş Nedeniyle Gaz Üretiminde Büyük Kayıp Yaşadı - Son Dakika

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