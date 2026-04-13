İran Savaşı'nın Uzaması Küresel Ekonomiyi Çıkmaza Sürüklüyor

13.04.2026 12:04
Pakistan'daki barış görüşmelerinin çökmesiyle uzayan İran Savaşı, küresel ekonomiyi derin bir çıkmaza sürüklüyor. Çatışan tarafların milyarlarca dolarlık silah harcamaları ve enerji piyasasındaki darboğaz, tüm dünyada yükselen enflasyon, gıda krizi ve artan lojistik maliyetleri olarak doğrudan vatandaşın sırtına yükleniyor. Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent'in yazısında derlediği veriler, barışın sağlanamamasının faturasını küresel çapta dar gelirlinin ve zayıf ekonomilerin ödeyeceğini ortaya koyuyor.

Savaşan tarafların doğrudan günlük maliyeti 1.5 ila 3 milyar dolar bandında seyrediyor, bu ABD ve İsrail'in operasyon harcamalarını, İran'ın askeri giderlerini ve enerji kayıplarını kapsıyor. ABD tek başına günde 1 milyar doların üzerinde harcıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması, dünya geneline günlük 3 ila 6 milyar dolarlık ek fatura çıkarıyor ve bu rakamın 6 ila 10 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Bu, artan petrol fiyatları, LNG şoku, taşımacılık maliyetleri ve gıda etkilerini içeriyor.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, savaşın uzaması durumunda küresel büyümenin 1 puana kadar kayıp yaşayabileceği uyarısında bulunuyor, bu da yılda yaklaşık 1.11 trilyon dolar kayıp anlamına geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, savaşın petrol piyasasında en büyük arz şokunu yarattığını açıklarken, Hürmüz'den geçen günlük 20 milyon varil ham petrol akışı durma noktasına geldi. Petrol fiyatlarındaki artış, küresel ekonomi için günde 2 milyar dolar ek enerji faturası yaratıyor.

Doğalgaz ve LNG fiyatları yüzde 80'den fazla artarken, lojistik maliyetleri de sıçrama gösterdi. Körfez taşımacılığı için risk primleri yüzde 1000'e kadar yükseldi ve hava kargo fiyatları yüzde 70 arttı. Gıda ve gübre sektöründe üretici maliyetleri artıyor, tarım üreticileri maliyetlerinde yüzde 20 ila 30 artış bekliyor. Artan petrol fiyatları, Mısır'dan Pakistan'a kadar birçok ülkede para birimleri ve borç dinamikleri üzerinde baskı yaratıyor, IMF ek acil destek ihtiyacı duyurdu.

Finansal piyasalarda belirsizlik artarken, risk iştahı daralıyor ve bazı varlıklar güvenli liman olarak yükselişe geçiyor. Dünya, uzayan savaşın bedelini her gün katlanarak öderken, yatırım piyasaları da sarsılmayı sürdürüyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
