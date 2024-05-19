İran, savunma ürünleri ihracatını artırmayı hedefliyor

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TAHRAN, 19 Mayıs (Xinhua) -- İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telai Nik, ülkenin 20 Mart 2025'te sona erecek olan mevcut İran takvim yılında ihracata yönelik savunma ürünleri üretimini yüzde 50 oranında artırmayı hedeflediğini belirtti.

Resmi haber ajansı İRNA'ya göre sözcü söz konusu açıklamayı, İran'ın batısındaki Hamedan eyaletinde düzenlenen konferansta bakanlığın bu yılki hedeflerini anlattığı konuşmada yaptı.

Telai Nik, Savunma Bakanlığı'nın İran silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ihracatı artırmak için savunma ürünleri üretimini artırma yönünde aşama kaydettiğini ifade etti.

İran'ın savunma ürünlerine yönelik iç talebi karşılamadaki başarısına işaret eden sözcü, bakanlığın İran savunma sanayi ürünlerine yönelik artan uluslararası talebi karşılamak için ihracatı artırmaya odaklandığını vurguladı.