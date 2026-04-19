İran Şehitler ve Gaziler Vakfı: ABD-İsrail saldırılarında 3 bin 468 kişi hayatını kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı: ABD-İsrail saldırılarında 3 bin 468 kişi hayatını kaybetti

19.04.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, ABD ve İsrail'in ülkeye 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Şehitler ve Gaziler Vakfı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 468'e yükseldiği belirtildi.

İran Adli Tıp Kurumu, 12 Nisan'daki açıklamasında, saldırılarda hayatını kaybeden 3 bin 375 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını duyurmuştu.

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, ülkede devlete bağlı resmi bir kurum olarak görev yapıyor.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören hastanelerin görüntülerini paylaştı

Öte yandan İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında hedef alınan veya yakınlarına düşen bombalar nedeniyle zarar gören hastanelerin görüntülerini paylaştı.

Görüntüler, İran Kızılayının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yayımlandı.

Paylaşılan görüntülerde, düşen bombalar nedeniyle hastane müştemilatının hasar gördüğü, bir hastanede bir hemşirenin yeni doğan ünitesindeki bebekleri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Ayrıca görüntülerde, bombaların etkisiyle hastanelerde yaşanan panik, insanların kaçıştığı ve hastaların güvenlik amacıyla hastane bahçesine çıkarıldığı anlar dikkati çekiyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:43:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.