İran, Suudi Arabistan'a Yemen için arabuluculuk teklif etti, henüz yanıt alamadı - Son Dakika
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İran, Suudi Arabistan'a Yemen için arabuluculuk teklif etti, henüz yanıt alamadı

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki kriz için İran'ın arabuluculuk teklifine henüz yanıt verilmediğini söyledi. Hatipzade, Yemen'deki durumun endişe verici olduğunu ve Suudi yetkililerle konuşulduğunu belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında "yaşanan krize ilişkin", ülkesinin arabuluculuk teklifine Suudi Arabistan'dan henüz cevap verilmediğini söyledi.

Hatipzade, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemen'de yaşanan durumun endişe verici olduğunu dile getiren Hatipzade, "Suudi Arabistanlı dostlarımızda konuştuk ve İran'ın arabulucu olması için öneri sunduk ancak şu ana kadar Suudi Arabistan Yemen konusunda İran'ın arabuluculuk teklifine henüz cevap vermedi." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 12 Ekim'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söylemişti.

Erakçi görüşme sırasında, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizi askeri yollarla çözme çabalarının bölgedeki gerilimi daha da derinleştireceğine vurgu yaparak, diyalog önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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