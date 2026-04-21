İran: Tehdit altında müzakere olmayacak

21.04.2026 10:04
İran'ın Büyükelçisi, tehdit ve güç altında müzakere etmeyeceklerini açıkladı.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ülkesinin tehdit ve zorla müzakere masasına oturmayacağını belirtti.

Mukaddem, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılması hedeflenen ancak ABD'nin deniz ablukası gibi eylemleri nedeniyle henüz gerçekleştirilemeyen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Büyükelçi, "Evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçektir ki, büyük bir medeniyete sahip tek bir ülke, tehdit ve güç altında müzakere etmez." ifadelerini kullandı.

Bunun "İslami bir ilke" olduğunu belirten Mukaddem, ABD'nin henüz bu gerçeği kavrayamadığını savundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

