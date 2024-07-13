İran, terör saldırısının faillerinden birini yakaladı

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İran, 3 Ocak'ta Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği ve 97 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının faillerinden birinin ülke dışında yakalanarak İran'a getirildiğini duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülke dışında yakalanarak İran'a getirilen Abdullah Kueyta adlı kişinin ocak ayı başında Kirman'da düzenlenen terör saldırılarının planlayıcı ve yönlendiricilerinden biri olduğunu belirtti.

Ülkeye getirilen Kueyta'nın fotoğraflarını da basına sunan Bakanlık söz konusu şahsın hangi ülkeden getirildiği ve uyruğuna dair bilgi vermedi.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki bombalı terör saldırıları

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenleri sırasında 3 Ocak'ta Kirman kentindeki kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 97 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.