İran Ticari Gemilere Saldırdı - Son Dakika
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İran Ticari Gemilere Saldırdı

15.07.2026 02:31
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CENTCOM, İran'ın son 7 günde yedi ticari gemiye saldırdığını ve sivil kayıplar olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın son 7 günde yedi ticari gemiye saldırdığını bildirdi.

Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın yazılı açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, İran'ın son 7 günde yedi ticari gemiye saldırdığı, bu saldırılar sonucunda yaklaşık bir düzine sivil mürettebatın öldüğü, kaybolduğu veya yaralandığı savunuldu.

İran'ın Körfez ülkelerine doğru da düzinelerce füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtilen açıklamada, "ABD güçleri, masum insanların hayatını tehlikeye atmaya devam eden bu haksız saldırganlıktan dolayı İran'ı sorumlu tutuyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Ticari Gemilere Saldırdı - Son Dakika

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