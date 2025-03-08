İran, Trump'ın Mektubunu Henüz Almadı

TAHRAN, 8 Mart (Xinhua) -- İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubunun henüz ellerine geçmediğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği söz konusu açıklamayı cuma günkü basın toplantısında Trump'ın cuma günü İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerde bulunmak üzere İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'e hitaben bir mektup gönderdiği şeklindeki açıklamasına ilişkin soruya yanıt olarak yaptı.

Trump, Fox Business'e verdiği demecinde İran ile bir nükleer anlaşma müzakere etmek istediğini ve ülke yönetimine bir mektup gönderdiğini söylemişti.

Tahran'ın da görüşmeye istekli olması temennisini dile getiren Trump, görüşmenin "İran için çok daha iyi olacağını" belirtti.

Trump, "Böyle bir mektup almayı onlar da ister. Yoksa bir şeyler yapmak zorundayız, çünkü başka bir nükleer silaha izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

İran, Temmuz 2015'te altı dünya gücüyle Ortak Kapsamlı Eylem Planı olarak bilinen bir nükleer anlaşma imzalamış ve yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına kısıtlamalar getirilmesini kabul etmişti.

Ancak Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya koyması üzerine İran bazı nükleer taahhütlerinden geri adım attı.

Planı yeniden canlandırma çabalarında kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. İranlı yetkililer baskı ve yaptırımlar altında ABD ile müzakere etmeyeceklerini sık sık dile getiriyor.