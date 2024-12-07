İran TV'sinde Dil Değişikliği: 'Terörist' Yerine 'Silahlı Gruplar' - Son Dakika
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İran TV'sinde Dil Değişikliği: 'Terörist' Yerine 'Silahlı Gruplar'

İran devlet televizyonu, muhalif grupları 'silahlı gruplar' olarak nitelendirip, Halep'teki eylemlerini sorguladı.

07.12.2024 01:16
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İran devlet televizyonu, silahlı muhalif grupların şu ana kadar Halep'te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadığı yönünde haber yayımladı.

Yayınlarında Suriye'deki rejim muhalifi gruplarla ilgili ifadelerini değiştiren devlet televizyonu, "teröristler", "terörist gruplar" ve "tekfirci teröristler" yerine gündüz bülteninde "silahlı gruplar" nitelemesini kullandı.

Yerel saatle 14.00 bülteninde sunucunun yanı sıra saha muhabiri de daha önce "tekfirci" diye adlandırdıkları grupları "silahlı gruplar" şeklinde isimlendirdi.

Devlet televizyonunun haber kanalı, 18.00 bülteninde de alt yazılarında aynı adlandırmayı sürdürdü ve "Silahlı muhalif gruplar, bu ana kadar Halep'te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadı." şeklinde altyazı geçti.

Devlet televizyonunun dil değişikliğine gitmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar, bu değişikliği eleştirip tepki gösterirken kimi kullanıcılar da İran'ın Suriye'deki değişime ayak uydurmaya çalıştığını ileri sürdü.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran TV'sinde Dil Değişikliği: 'Terörist' Yerine 'Silahlı Gruplar' - Son Dakika

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