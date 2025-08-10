İran, UAEA ile Müzakerelere Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran, UAEA ile Müzakerelere Başlıyor

10.08.2025 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, UAEA ile müzakerelerin Tahran'da başlayacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğine yönelik müzakerelerin yarın Tahran'da başlayacağını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Erakçi, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erakçi, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin yardımcısının yarın Tahran'a geleceğini belirterek, "Müzakerelerde temel amaç, UAEA ile işbirliği çerçevesini belirlemektir." dedi.

Müzakereler kapsamında herhangi bir nükleer tesis ziyareti planlanmadığını vurgulayan Erakçi, "Herhangi bir saha ziyareti ya da denetim, işbirliği çerçevesi üzerinde anlaşmaya varılmadan mümkün olmayacaktır. İşbirliğimizin başlaması, bu çerçevenin netleşmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, ayrıca belirlenecek çerçevenin İran Meclisi tarafından kabul edilen yasa esas alınarak oluşturulacağını kaydetti.

Tahran yönetimi, 2 Temmuz'da UAEA'yla işbirliğini askıya aldığını duyurmuştu

Ajans denetçilerinin ülkeye girişinin yasaklamasını ve tüm denetim faaliyetlerini durdurmaya yönelik yasa 26 Haziran'da da İran Meclis'inde kabul edilmiş, nihai karar merci Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde onaylanmıştı.

Yasaya göre, ülkeye hiçbir UAEA denetçisinin girişi artık mümkün olmayacak, ajansa nükleer faaliyetlere ilişkin herhangi bir rapor sunulması da tamamen yasaklanmıştı.

Hükümetin, özellikle İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak nitelendirilen UAEA Başkanı Rafael Grossi ile herhangi bir işbirliği yapması da yasayla engellenmişti.

Yasa, 1969 Viyana Sözleşmesi'nin 60. maddesi uyarınca iki koşul sağlanana kadar yürürlükte kalacak.

Bunlardan biri "Güvenlik Güvencesi" buna göre, İran'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, nükleer tesisleri ve bilim insanlarının güvenliği uluslararası güvence altına alınmalı. Diğeri de "Hak Güvencesi", İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasının (NPT) 4. maddesi kapsamındaki sivil nükleer enerji hakkına tam saygı gösterilmeli. Bu koşulların sağlandığı yalnızca İran Atom Enerjisi Kurumu raporu ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi onayıyla resmiyet kazanacak. Hükümet, her üç ayda bir meclise ve Konsey'e bu süreçle ilgili rapor sunmakla yükümlü olacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Enerji, Tahran, Güncel, Ajans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, UAEA ile Müzakerelere Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Nişantaşı’nda trafikte dehşet Sopayla kadının üzerine yürüdü Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Sopayla kadının üzerine yürüdü
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak İşte şartlar Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak! İşte şartlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne üst sınırdan ceza Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan ceza
Milli Takım’ın yıldızı imzayı attı İşte Cenk Özkaçar’ın yeni takımı Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte Cenk Özkaçar'ın yeni takımı
Sadece iki yılda bu hale geldi Evden bile çıkamıyor Sadece iki yılda bu hale geldi! Evden bile çıkamıyor
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı

20:22
Balıkesir’deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı İşte ilk görüntüler
Balıkesir'deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı! İşte ilk görüntüler
20:08
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan 6.1’lik depreme ilişkin ilk açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 6.1'lik depreme ilişkin ilk açıklama
19:56
İstanbul’da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi
17:57
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
12:21
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
11:50
Ederson’dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
11:50
Halit Yukay’dan 5 gündür haber alınamıyor Arama kurtarma alanı genişletildi
Halit Yukay'dan 5 gündür haber alınamıyor! Arama kurtarma alanı genişletildi
11:49
Victor Osimhen’in İstanbul’a gelişi internet veri trafiğinde rekor kırdı
Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi internet veri trafiğinde rekor kırdı
11:38
Bir dönem Süper Lig’i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
11:34
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
11:30
Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı
Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı
11:29
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
11:20
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
11:16
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 20:44:37. #7.13#
SON DAKİKA: İran, UAEA ile Müzakerelere Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.