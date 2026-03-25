İran, USS Abraham Lincoln'u Hedef Aldı

İran ordusu, ABD'nin bölgede konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisini seyir füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının ordunun açıklamasına dayandırdığı haberde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Abraham Lincoln uçak gemisinin kıyıdan denize seyir füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

Gemiye füzelerin ateşlendiğine dair görüntüler de ordu tarafından yayımlandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin hedef alındığını ve saldırıdan sonra operasyonel menzilden kaçtığını öne sürmüştü.

ABD ordusu ise uçak gemisinin saldırıya uğradığına dair İran'dan gelen açıklamaların doğru olmadığını iddia etmişti.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinin sürekli gözetim altında olduğunu ve İran'ın füze menziline girmesi halinde yeniden hedef alacaklarını bildirmişti.