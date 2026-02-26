İran ve ABD Arasında Dolaylı Görüşmeler Başladı

(ANKARA) - İran devlet medyası Cenevre'de ABD ve İran arasında yapılması planlanan dolaylı görüşmelerin sabah saatlerinden itibaren Umman arabuluculuğunda başladığını belirtti.

İran devlet medyasına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, "Bir bakıma, İran ile ABD arasındaki üçüncü tur dolaylı müzakereler, dün gece İran ve Umman dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmeyle başlamış oldu. Bu görüşmede, ülkemizin görüş ve değerlendirmeleri ayrıntılı şekilde Ummanlı tarafa iletildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren Ummanlı taraf ile Amerikalı taraf arasında görüşmeler ve müzakereler başlamıştır. Biz de yaklaşık yarım saat ila 45 dakika içinde müzakerelerin yapıldığı mekanda hazır olacağız. Sayın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael) Grossi de, ikinci tur müzakerelerde olduğu gibi, üçüncü tur müzakerelere katılacaktır" ifadelerini kullandı.