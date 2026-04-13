İran-ABD Müzakereleri Çöktü, Askeri Seçenekler Görünür Hale Geldi

Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özcan, İran ile ABD arasında Pakistan'da yürütülen temasların müzakere boyutunda ciddi bir kırılma yaşadığını ve çöktüğünü açıkladı. Özcan, Hürmüz hattına ilişkin açıklamaların askeri seçeneği daha görünür hale getirdiğini vurguladı.

Bölgedeki savaş baskısının ileri boyuta taşınması halinde 3. Dünya Savaşı riskini gündeme getirebileceğini belirten Özcan, küresel etkileri ağır bir sürecin başlayabileceğini ifade etti. Diplomasi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını, ancak gerilimin küresel sonuçlar doğurabilecek seviyeye taşınma riski bulunduğunu kaydetti.

Özcan, Pakistan'daki masanın sorunlu hale geldiğini, ancak diplomasinin rafa kalkmadığını, özellikle Türkiye'nin lider ve istikrar diplomasisinde kritik rol oynadığını belirtti. Antalya Diplomasi Forumu gibi platformlarda tarafların yeniden bir araya gelebileceğini düşündüğünü ifade etti.